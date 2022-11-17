Жительница Калужской области к 17 годам родила троих детей

В четверг, 17 ноября, загс Калужской области опубликовал статистику по многодетным семьям в нашем регионе.

С января по октябрь нынешнего года в области родился 7061 ребенок. В 21% случаев это был третий в семье ребенок.

Одна из калужанок уже к 17 годам стала многодетной матерью. В загсе не уточнили, была ли у нее многоплодная беременность.

В самом солидном возрасте стала многодетной 48-летняя жительница Калужской области.

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