Жительница Калужской области к 17 годам родила троих детей
В четверг, 17 ноября, загс Калужской области опубликовал статистику по многодетным семьям в нашем регионе.
С января по октябрь нынешнего года в области родился 7061 ребенок. В 21% случаев это был третий в семье ребенок.
Одна из калужанок уже к 17 годам стала многодетной матерью. В загсе не уточнили, была ли у нее многоплодная беременность.
В самом солидном возрасте стала многодетной 48-летняя жительница Калужской области.
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