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17 ноября Оптину Пустынь вернули церкви

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.11.2022 07:50 0 283
17 ноября Оптину Пустынь вернули церкви

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 ноября.

1856 -  родился Михаил Владимирович Сабо (1856-?), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Козельский уездный предводитель дворянства (с 1900 по 1905 года).

1891 – «Губернские ведомости» поместили сообщение Хотомского о спектакле «Жизнь за царя», который шел в этот день в городском театре.

1893 – с 17 ноября по 30 декабря «Товарищество оперных артистов» давало в Калуге гастроли. Возглавлял это товарищество Николай Владимирович Унковский. Было поставлено 8 опер: «Бал-маскарад», «Аида» Верди, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонкавалло, «Демон» Рубинштейна и др.

1907 – в книге «Калужане – Герои Советского Союза» (1963 г.) указано, что в этот день в деревне Шелаево, ныне — Корнеево Медынского района Калужской области в семье крестьянина родился Иван Александрович Корнеев (по другим данным 13(26).11.1907). Образование начальное. В 1929 г. был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1932 г. окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Участвовал в боях на озере Хасан. С августа 1943 г.  — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях в составе Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Герой Советского Союза (18.08.1945), летчик бомбардировочного авиационного полка. Был смертельно ранен при выполнении боевого задания 25.04.1945 г. Похоронен в Польше.

1987 – святая обитель Оптина Пустынь была возвращена Русской Православной Церкви. 3 июня 1988 года совершена первая Божественная Литургия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II неоднократно посещал Оптину Пустынь: 26-27 июля 1996-го и 21-23 октября 1998 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал святую обитель в мае 2010-го, 22-23 октября 2013-го и 24 октября 2015 года в день памяти Собора преподобных старцев Оптинских и 25-летия возрождения Шамординского монастыря.

1990 - создано Калужское отделение Всесоюзной ассоциации жертв политических репрессий.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.11.2022 07:50 0 283
Тэги: история калуги
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