Калужская усадьба попала на открытки

Художница из Самары создала открытки с усадьбой Ергольских, расположенной в селе Клюксы Козельского района. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Прекрасно, что молодые и талантливые люди стали все чаще интересоваться памятниками истории и культуры нашего края, - отметил он.

Главный усадебный дом выстроен в середине XVIII века в стиле классицизма. Сохранились остатки плодового сада. В последнее время в здании размещалась школа.

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