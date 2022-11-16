Калужская усадьба попала на открытки
Художница из Самары создала открытки с усадьбой Ергольских, расположенной в селе Клюксы Козельского района. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- Прекрасно, что молодые и талантливые люди стали все чаще интересоваться памятниками истории и культуры нашего края, - отметил он.
Главный усадебный дом выстроен в середине XVIII века в стиле классицизма. Сохранились остатки плодового сада. В последнее время в здании размещалась школа.
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