Жители Калуги сообщили о выстрелах из автоматов

Утром в среду, 16 ноября, наши читатели сообщили о звуках выстрелов из автоматов в районе Турынино.

- В районе СНТ «Березка» (за Турынино-3) кружат два вертолета уже около часа, была слышна автоматная очередь, - написал наш читатель в чат-бот обратной связи в Телеграме.

Власти объяснили это антитеррористическими учениями.

- Согласно данным, подтвержденным региональным УФСБ, в целях обеспечения безопасности элементов транспортной инфраструктуры Оперативный штаб в Калужской области проводит сегодня в районе Международного аэропорта «Калуга» очередной этап антитеррористических учений, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Задействованы сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, специальная, автомобильная и авиационная техника.

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