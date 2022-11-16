В Калужской области прокуратура потребовала закрыть доступ в опасную котельную
В селе Акулово Бабынинского района прокуратура обнаружила заброшенное здание бывшей котельной. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Здание имеет признаки аварийности, значительные повреждения, что помочь повлечь за собой возникновение несчастных случаев и причинение вреда здоровью, в том числе, несовершеннолетних в результате обрушения его конструкции, - подчеркнули в прокуратуре.
Через суд потребовали ограничить доступ в котельную. Исполнение решения находится на контроле.
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