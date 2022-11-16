В Калуге у бизнесмена забрали «БМВ» за долги по налогам

Калужский индивидуальный предприниматель лишился своего автомобиля «БМВ X5». Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина накопил задолженность по налогам в 1,135 миллиона рублей. Добровольно он их отдавать не хотел.

- Калужанину вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 80 тысяч рублей, - рассказали приставы. - Должник несколько раз обещал судебному приставу, что вскоре погасит налоговый долг, однако этого не произошло.

Машину мужчины объявили в розыск, арестовали и поместили на спецстоянку.

Если в течение 10 дней предприниматель не погасит долг, «БМВ» выставят на торги.

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