В Калуге 20% компаний отказались от новогодних корпоративов

В Калуге пятая часть компаний отказалась от новогодних корпоративов. В 33% организаций решение о празднике еще не принято. Об этом говорится в результатах опроса, который провел ресурс SuperJob.

25% калужан собираются провести корпоратив в офисе. 21% - в ресторане или кафе. 3% соберутся в преддверии Нового года за городом.

11% калужских компаний отказались от гуляний из-за сложной экономической ситуации. В 7% вообще не принято отмечать Новый год с коллегами.

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