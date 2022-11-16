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16 ноября умер известный калужский краевед Дмитрий Малинин

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.11.2022 07:50 0 270
16 ноября умер известный калужский краевед Дмитрий Малинин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 ноября.

1811 - в сельце Юдинки Козельского уезда родился Александр Дмитриевич Кавелин (1811-1881?). Его отцом был Дмитрий Александрович Кавелин (1778 – 1851), директор главного педагогического института и Санкт-Петербургского университета, родным братом – знаменитый историк и публицист Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885), а двоюродным братом – Лев Александрович Кавелин (отец Леонид). Род Кавелиных был занесен в VI часть Калужской дворянской родословной книги. Инженер-поручик, гражданский инженер А.Д.Кавелин занимался строительством и благоустройством города Калуги, служил в Калужской губернской строительной комиссии. Его имя осталось в истории строительства Дворянского депутатского собрания в Калуге, нового здания городского театра на территории Городского сада, фонтана на Староторжской площади и других сооружений XIX века.

16.11-7.12.1905 г. – забастовка рабочих фабрик Исаева, Александрова, Ежикова и Полежаева в Боровскрм уезде, предъявивших политические и экономические требования (см. фотодокумент)

1927 - в деревне Зажово (ныне Костиково) Дзержинского района родился Юрий Николаевич Костиков (1927-1945), Герой Советского Союза (19.04.1945). Краткое изложение боевого подвига Героя Костикова Ю.Н.: "В ночь на 9 апреля 1945 г. до 300 вражеских солдат и офицеров трижды предприняли ожесточенную контратаку против наших подразделений с целью прорыва к Земландской группировке. Зайдя в тыл батальонам, немцы вплотную подошли к штабу полка. Гвардии сержант Костиков, будучи на охране командного пункта, обнаружил вражеских солдат, крадущихся вдоль домов. Не растерявшись, он открыл шквальный огонь и заставил противника залечь. Под прикрытием сильного пулеметного и автоматного огня немцы снова поднялись в атаку и стали окружать отважного пулеметчика. Когда кончился запас патронов, товарищ Костиков гранатами и автоматными очередями отбил и эту атаку немцев. Будучи тяжело раненным, нашел в себе силы снарядить пулеметные ленты, и при третьей атаке немцев шквальным огнем товарищ Костиков вновь обратил врага в бегство. В этом бою товарищ Костиков погиб, но ни один немец не прошел. Перед его пулеметом валялось 50 трупов вражеских солдат и офицеров. Товарищ Костиков посмертно достоин присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Похоронен в городе Калининграде на дивизионном кладбище. Имя Героя носят улицы в Москве и Калининграде,  а также корабль морского флота.

1933 – в Калуге умер известный калужский краевед, историк, действительный член Русского географического общества Дмитрий Иванович Малинин. Его книга «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» (Калуга: Калуж. экскурс. комис., 1912) пользуется популярностью и сегодня. 

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.11.2022 07:50 0 270
Тэги: история калуги
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