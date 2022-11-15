В Калужской области пять лет не могут найти врача для фельдшерско-акушерского пункта

Во вторник, жительница Шани в поселке Товарково Дзержинского района опубликовала на странице калужского губернатора жалобу на дефицит врачей.

- У нас стоит ФАП новый! – рассказала женщина. - Уже пять лет стоит. Ремонт там сделан, и красную ленточку перерезали, и все чиновники на фоне ФАПа сфоткались. Но вот незадача - уже пять лет не могут найти врача для работы в нем. А ведь в поселке даже аптеки нет!

На публикацию ответили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Руководство больницы продолжает активные поиски фельдшера для поселка, - заявили в министерстве. - Как только появится квалифицированный специалист, он сразу же будет направлен на работу в фельдшерско-акушерский пункт. На это время администрация медучреждения организовала работу медицинского автобуса, который перевозит пациентов в больницы Кондрово и поселка Товарково ежедневно. Водитель информирует пациентов о графике и обязательно ожидает их возвращения после посещений врачей и процедур.

А вот новую аптеку открывать там не собираются, так как аптека в Товарково уже есть в микрорайоне Молодежный.

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