В Калужской области пять лет не могут найти врача для фельдшерско-акушерского пункта
Во вторник, жительница Шани в поселке Товарково Дзержинского района опубликовала на странице калужского губернатора жалобу на дефицит врачей.
- У нас стоит ФАП новый! – рассказала женщина. - Уже пять лет стоит. Ремонт там сделан, и красную ленточку перерезали, и все чиновники на фоне ФАПа сфоткались. Но вот незадача - уже пять лет не могут найти врача для работы в нем. А ведь в поселке даже аптеки нет!
На публикацию ответили в министерстве здравоохранения Калужской области.
- Руководство больницы продолжает активные поиски фельдшера для поселка, - заявили в министерстве. - Как только появится квалифицированный специалист, он сразу же будет направлен на работу в фельдшерско-акушерский пункт. На это время администрация медучреждения организовала работу медицинского автобуса, который перевозит пациентов в больницы Кондрово и поселка Товарково ежедневно. Водитель информирует пациентов о графике и обязательно ожидает их возвращения после посещений врачей и процедур.
А вот новую аптеку открывать там не собираются, так как аптека в Товарково уже есть в микрорайоне Молодежный.
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