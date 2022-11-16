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Универсамы «Праздничный стол» радуют калужан предновогодним розыгрышем призов

Опубликовано: 16.11.2022 09:59 0 197

Выигрывайте, покупая любимые продукты у дома!

Здесь создают предновогоднее настроение! С 14 ноября по 4 декабря приходи в универсамы «Праздничный стол», покупай свои любимые продукты на сумму от 1099 рублей в чеке и становись участником розыгрыша.

Чтобы принять участие, не забудьте взять чек на кассе, а после зарегистрируйте его на сайте prazdnichniy40.ru.

Волшебные подарки уже ждут своих обладателей:

  • электрический самокат;
  • новенький смартфон;
  • сертификат в СПА на двоих;
  • сертификат на 1500 рублей на продукцию «Свой повар»;

Победители будут определены случайным образом из списка участников. Видео розыгрыша, который состоится 5 декабря, будет выложено в группе ВК.

Универсамы «Праздничный стол» любят дарить подарки и праздничное настроение! Участвуйте и получайте свои призы!

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Опубликовано: 16.11.2022 09:59 0 197
Тэги: рeклама
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