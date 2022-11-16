Выставка экзотических животных «Джуманджи» уже в Калуге

С 2 ноября по 4 декабря в Калуге будет работать выставка экзотических животных «Джуманджи». Где можно будет кормить, заботиться и дружить с очаровательными зверушками! А также сфотографироваться с ними. Такой формат общения принесет много веселых и положительных эмоций детям и их родителям!

Еще более увлекательным это мини-путешествие в страну животных сделают рассказы об интересных фактах из жизни усатых, хвостатых, полосатых! Вас ждут веселые обезьянки, огромные попугаи Ара, зайцы-ВЕЛИКАНЫ и крохотные крольчата, сурикат, мангуст, носухи, еноты и многие другие. Тут обитает яванский макака Макс, семейство хорьков с вожаком Сосиской!

Милые шиншиллы, говорящие попугаи Ара и много других удивительных зверюшек встретят вас и ваших детей в ТРЦ "РИО" с 2 ноября по 4 декабря 2022 г.

Заряд позитива и отличного настроения гарантирован!



СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на выставку «Джуманджи»:

в будни : детский - 300 руб., взрослый - 350 руб.

: детский - 300 руб., взрослый - 350 руб. в выходные: детский - 350 руб., взрослый - 400 руб.

Детский билет до 12-ти лет, деткам до 3х лет бесплатно!

Внимание! Билеты приобретаются перед входом на выставку.

Для избежания недоразумений, лучше взять с собой свидетельство о рождении или его копию.





ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: с 10:00 до 21:00

ПЕРИОД РАБОТЫ: с 2 ноября по 4 декабря 2022 г.

КОРМЛЕНИЕ

Стаканчик корма стоит 100-150 руб.

Кормление животных осуществляется под присмотром и контролем взрослых.

Свою еду приносить нельзя.

https://vk.com/dgugroup

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