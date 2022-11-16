Выставка экзотических животных «Джуманджи» уже в Калуге
С 2 ноября по 4 декабря в Калуге будет работать выставка экзотических животных «Джуманджи». Где можно будет кормить, заботиться и дружить с очаровательными зверушками! А также сфотографироваться с ними. Такой формат общения принесет много веселых и положительных эмоций детям и их родителям!
Еще более увлекательным это мини-путешествие в страну животных сделают рассказы об интересных фактах из жизни усатых, хвостатых, полосатых! Вас ждут веселые обезьянки, огромные попугаи Ара, зайцы-ВЕЛИКАНЫ и крохотные крольчата, сурикат, мангуст, носухи, еноты и многие другие. Тут обитает яванский макака Макс, семейство хорьков с вожаком Сосиской!
Милые шиншиллы, говорящие попугаи Ара и много других удивительных зверюшек встретят вас и ваших детей в ТРЦ "РИО" с 2 ноября по 4 декабря 2022 г.
Заряд позитива и отличного настроения гарантирован!
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на выставку «Джуманджи»:
- в будни: детский - 300 руб., взрослый - 350 руб.
- в выходные: детский - 350 руб., взрослый - 400 руб.
Детский билет до 12-ти лет, деткам до 3х лет бесплатно!
Внимание! Билеты приобретаются перед входом на выставку.
Для избежания недоразумений, лучше взять с собой свидетельство о рождении или его копию.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: с 10:00 до 21:00
ПЕРИОД РАБОТЫ: с 2 ноября по 4 декабря 2022 г.
КОРМЛЕНИЕ
- Стаканчик корма стоит 100-150 руб.
- Кормление животных осуществляется под присмотром и контролем взрослых.
- Свою еду приносить нельзя.
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