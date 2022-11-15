Жительница Калуги отсудила 100 тысяч рублей за покупку дорогого лекарства

В Калуге женщина, проходящая лечение от онкологии, не получила положенное лекарство. Во вторник, 15 ноября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Препарат не выдали в министерстве здравоохранения. Чтобы не прерывать терапию, калужанка купила лекарство за свой счет.

А теперь через суд добилась, чтобы чиновники компенсировали потраченные 100 тысяч рублей.

- Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, - говорится в сообщении ведомства.

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