Первый мультифункциональный офис ВТБ открылся в Обнинске

ВТБ расширил географию инновационных офисов в регионах – 14 ноября мультифункциональное отделение открылось в Обнинске. Это первый подобный объект банка в Калужской области.

Офис «Обнинский» выгодно расположен – в центральной части города, вблизи важнейшей транспортной магистрали, проспекта Мира. Здесь сосредоточена основная деловая активность бизнеса и места притяжения жителей. Высокая транспортная доступность, значительный пешеходный трафик и наличие парковки увеличат проходимость отделения.

«Смена локации и новый формат, основанный на использовании высоких технологий и грамотной организации пространства, помогает клиентам чувствовать себя более комфортно. Открытие инновационного офиса в Обнинске – важный шаг для развития сети банка ВТБ в Калужской области. Нашими клиентами являются около 17 тысяч жителей первого в России наукограда, тысяча представителей СМБ города выбрали наш банк в качестве финансового партнера., – отметила Анжелика Романюк, управляющий ВТБ в Калужской области.

После переезда в отделении «Обнинский» воспользоваться сервисами банка смогут массовые и привилегированные розничные клиенты, представители малого и среднего бизнеса. В офисе созданы комфортные условия для посетителей: продуманный лаконичный дизайн, удобная мебель, бесплатный интернет и даже зона с кофемашиной.

В отличие от привычных офисов в новой точке нет закрепленных мест для сотрудников: автоматизированная система направляет клиентов в отдельные локации, где их ожидают менеджеры с ноутбуками. Специалист поможет решить возникший вопрос и предоставит экспертную консультацию. При необходимости к услугам посетителей – три переговорных комнаты, а также три банкомата (в том числе два – круглосуточных).

Использование инновационного формата позволило сократить время ожидания в офисе на треть, а эффективность, наоборот, выросла на 40% по сравнению с обычными отделениями.

ВТБ одним из первых среди банков представил современный стандарт мультиформатного офиса. Проект получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».

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