В Калужской области запустили прямую трансляцию из кормушек для белок и птиц

Калужанин Олег Поздняков организовал прямую трансляцию из кормушек для животных. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Олег Поздняков ведет стрим из гнёзд и кормушек для синиц, снегирей, воробьев, дроздов и других птиц, - пояснили в Минприроды. - Через канал можно наблюдать за гнездованием и кормлением не только птиц, но и белок.

На канал «Пернатый мир» подписалось уже более 4,5 тысячи человек.

Днем 14 ноября в эфир попала белка и синица.

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