В Калужской области 34 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 34 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 14 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Три человека с ковидом попали в больницу. Выздоровели 94 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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