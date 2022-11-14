«Клиника ЗДОРОВьЯ»: качество всегда и во всем!

Калужане знают: если за качественной и доступной медицинской помощью — только туда! Отличное расположение в центре города, разведенные потоки пациентов, отсутствие очередей, но главное — высокопрофессиональный подход к лечению и обслуживанию людей.

Первые годы своей работы «Клиника ЗДОРОВьЯ» располагалась на улице Болдина и именно тогда заслужила доверие пациентов. Но чтобы качественная медицинская помощь была доступна как можно большему количеству людей, была открыта клиника в центре Калуги — и вот на Телевизионной, 31 располагается целое мини-государство, попадая в которое сразу понимаешь: здесь думают о комфорте пациентов, грамотно и профессионально подходят к решению самых разных вопросов. Одна из самых сложных задач в любой поликлинике — избегать очередей как на ресепешн, так и непосредственно перед кабинетами специалистов. Ноу-хау калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» — у каждого отделения своя регистратура, а их в медицинском центре три. Прежде всего радуются посетители, которые обращаются за получением медицинских справок. В других поликлиниках им приходится сидеть вместе с другими пациентами, часто с симптомами ОРВИ. Здесь эти потоки не пересекаются.

Помимо отдельных видов услуг здесь есть более 10 комплексных программ по различным направлениям и ценовой категории.

1) Базовые программы обследования:

• Общее кардиологическое обследование;

• Общее мужское/женское здоровье;

• Общее онкологическое обследование для мужчин/женщин.

2) Премиум программы обследования:

• Мужское/женское здоровье до 40 лет;

• Мужское/женское здоровье старше 40 лет;

• Онкологическое обследование для мужчин/женщин

3) VIP программы обследования:

• Мужское/женское здоровье VIP

Клиника ЗДОРОВьЯ — лицензированный многопрофильный медицинский центр, который оказывает полный спектр услуг по диагностике, лечению и восстановительным процедурам. Здесь трудятся высококлассные специалисты, руководство строго подходит к подбору кадров. Одно из главных требований для врачей — быть не только профессионалами своего дела, но и врачами, которым доверяют самые маленькие пациенты. Потому в «Клинике ЗДОРОВьЯ» стараются создать домашнюю, уютную обстановку. Такую, например, которая встречает здесь посетителей и стоматологического отделения. Здесь у детей своя комфортная зона отдыха. Закуплены и постоянно обновляются все необходимые современные аппараты. Особое внимание уделяется диагностическому оборудованию, чтобы повысить качество предлагаемой медицинской помощи. Это экономит время, деньги и силы пациентов — все необходимое можно сделать в одном месте. «Клиника ЗДОРОВьЯ» — это всегда и во всем про качество.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

zdorovie-kaluga.ru

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