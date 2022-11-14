В Калуге понтонный мост через Оку уберут 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, в Калуге демонтируют понтонный мост через Оку в районе Воробьевской переправы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Уже в начале текущий недели метеорологи прогнозируют устойчивую минусовую температуру воздуха в ночное время суток, что будет способствовать образованию шуги и льда на поверхности реки Оки, - пояснили в горхозяйстве. - Поэтому, исходя из погодных условий и во избежание повреждения конструкций понтонного моста, 15 ноября 2022 года будут выполнены работы по его разведению.

Вернут мост весной после снижения уровня воды в реке.

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