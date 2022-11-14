В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,5%
За неделю, с 7 по 13 ноября, в Калужской области 6119 человек обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 9,5% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости по совокупному населению на 22,1 % превышает пороговые значения.
При этом снижение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах от 7% до 17%.
В больницы с ОРВИ попали 40 человек.
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