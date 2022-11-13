В Калужской области пройдут кратковременные дожди

В воскресенье, 13 ноября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. В течение дня пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем поднимется до +8 градусов.

Ночью температура составит не выше +5.

Ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с.

По народному календарю, 13 ноября отмечаются Осенние проводы. Считалось, что именно в это время начинается зима.

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