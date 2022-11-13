В Калужской области пройдут кратковременные дожди
В воскресенье, 13 ноября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. В течение дня пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха днем поднимется до +8 градусов.
Ночью температура составит не выше +5.
Ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с.
По народному календарю, 13 ноября отмечаются Осенние проводы. Считалось, что именно в это время начинается зима.
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