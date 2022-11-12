В Калуге открыли памятник пограничникам

В субботу, 12 ноября, в Калуге на Площади Победы открыли новый памятник «Пограничникам всех поколений». Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

С инициативой установки такого монумента к губернатору ранее обращались представители общественных организаций. Созданию памятника способствовали как предприятия города, так и сами калужане.

— Сегодня в Калуге на Площади Победы появилось новое памятное место, где можно отдать дань уважения и признательности защитникам Отечества, – сказал Владислав Валерьевич. – Вспомнить и склонить голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь, до конца выполняя воинский долг. Пограничники первыми принимают на себя удар врага. И сегодня пограничники твердо охраняют государственную границу.

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