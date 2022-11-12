МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области
В субботу, 12 ноября, ГУ МЧС по Калужской области сообщает о предстоящем усилении ветра.
По данным Калужского ЦГМС, 13 ноября в регионе ожидается сильный ветер порывами 13-18 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить из зданий.
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