В Калужской области 32 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 32 новых случая коронавируса, сообщили в субботу, 12 ноября, в федеральном оперативном штабе.

18 человек с ковидом попали в больницу. Выздоровел 91 пациент.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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