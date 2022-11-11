Сослан Такаев вручил Почетные грамоты работникам сферы транспорта

В пятницу, 11 ноября, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма работникам транспортной сферы.

— Поздравил наших транспортников с прошедшим профессиональным праздником, с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта! – сказал Сослан Такаев.

Напомним, в России праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.

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