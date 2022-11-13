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13 ноября в Полотняном Заводе открылась детская школа искусств

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.11.2022 07:50 0 322
13 ноября в Полотняном Заводе открылась детская школа искусств

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 ноября.

1796 – «Ноября с 12 на 13 число получено известие что в Санктпетербурге ноября 6 дня Государыня Императрица Екатерина Алексеевна Вторая Премудрая мать отечества скончалась. 13 в Калуге в Троицком соборе была по Ея Величеству панихида, а потом присяга ее сыну Государю Императору Павлу Петровичу 1-му и молебствие о восшествии Его Императорского  Величества  на Всероссийский Императорский престол. 14 ч(исла) по церквам от жителей читаны были приветствия. Государыня Императрица Екатерина Вторая царствовала 34 года 4 месяца 9 дней». (Из записок купца Губкина)

13(1).11.1866 – в Калуге по ходатайству городского общества и по Высочайшему повелению знамя Азовского пехотного полка было поставлено в кафедральном Троицком соборе в память о геройском подвиге унтер-офицера Семена Артамоновича Старичкова (1775-1805) в сражении под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 1805 года. Старичков переулок в Калуге назван в честь героя.

1967 – в Полотняном Заводе открылась детская школа искусств. 16 июня 1997 года ей присвоено имя Натальи Николаевны Гончаровой.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.11.2022 07:50 0 322
Тэги: история калуги
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