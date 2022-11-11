Памятник пограничникам откроют в Калуге на площади Победы 12 ноября
В субботу, 12 ноября, в Калуге на площади Победы откроют памятник пограничникам. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.
Он будет располагаться в центральной части площади – чуть севернее фонтана.
Памятник создали скульптор Светлана Фарниева и архитектор Алексей Комов.
Церемония открытия начнется в 12:00.
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