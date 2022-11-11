В Калужской области открыли отреставрированный памятник

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района открыли после реставрации памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент находится на Бистромском кладбище, сообщил в пятницу, 11 ноября, глава районной администрации Егор Вирков.

- На его восстановление израсходовано около двух миллионов рублей в рамках программы поддержки местных инициатив, - пояснил чиновник.

Опубликовано также фото до реставрации.

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