В Калужской области открыли отреставрированный памятник
В поселке Полотняный Завод Дзержинского района открыли после реставрации памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент находится на Бистромском кладбище, сообщил в пятницу, 11 ноября, глава районной администрации Егор Вирков.
- На его восстановление израсходовано около двух миллионов рублей в рамках программы поддержки местных инициатив, - пояснил чиновник.
Опубликовано также фото до реставрации.
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