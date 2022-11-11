Жителей Калужской области просят кормить снегирей и синиц

В субботу, 12 ноября, в России будет отмечаться Синичкин день. Этот экологический праздник создан по инициативе Союза охраны птиц России и направлен на сохранение пернатых, зимующих в нашей стране, рассказали в пятницу в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Самые известные из таких птиц – это снегири и синицы. Они поедают множество насекомых-вредителей, сохраняя деревья в зимнее время года. Однако помощь бывает нужна и самим птицам. Поэтому региональное министерство природных ресурсов и экологии призывает жителей области оказать им необходимую поддержку.

- Если птица сыта, ей не страшны даже серьезные морозы, - рассказал орнитолог Юрий Галченков. - Поэтому зимняя подкормка – очень важное дело для выживания пернатых! Синицы – одни из самых частых посетителей кормушек. Они охотно поедают сырые семечки подсолнечника, арахис. В морозы компенсировать нехватку калорий им помогут подвешенные несоленые кусочки мяса или сала. Кроме того, синицам нельзя давать жареные подсолнечные семечки, а также чёрный или свежий белый хлеб.

При этом стоит помнить, что подкормку прерывать нельзя. Птицы привыкают к местам кормушек. Оставшись без пищи, они могут погибнуть.

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