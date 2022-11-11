Два калужских студента награждены за спасение тонущего мальчика

В пятницу, 11 ноября, член Совета Федерации от Калужской области Анатолий Артамонов вручил награды юным жителям региона.

Студенты Перемышльского техникума эксплуатации транспорта Олег Волкоедов и Иван Чернов нынешним летом спасли тонущего мальчика.

Они получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Такой же медалью награжден одиннадцатиклассник из Малоярославца Данила Грачев, который помог молодой паре справиться с хулиганами.

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