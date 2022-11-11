В Калуге открыли мемориальную доску историку Татьяне Романовой

В пятницу, 11 ноября, в Калуге на фасаде здания государственного архива документов новейшей истории открыли мемориальную доску историку, журналисту, литературному редактору, создателю калужской Книги Памяти Татьяне Романовой. Об этом сообщили в городской Думе.

Романова работала учителем русского языка и литературы в калужской школе № 1, затем занимала должность хранителя фонда и научного сотрудника партийного архива в Калужском обкоме КПСС.

С 1993 года она работала над созданием калужской Книги Памяти. В ней увековечена память 160 тысяч уроженцев нынешней Калужской области, которые не вернулись с фронта, а также имена 387 тысяч советских воинов, погибших и похороненных на калужской земле.

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