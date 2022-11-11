Если падает зрение

11 ноября отмечается День офтальмолога. Давайте разбираться, как сохранить здоровье своих глаз.

Лариса

ЕРЁМИНА.

— Острота зрения во многом зависит от эластичного хрусталика, а она с возрастом уменьшается, постепенно подкрадывается хитрая и коварная болезнь — ​катаракта, — ​объясняет врач Калужского областного центра медицинской профилактики Лариса ЕРЁМИНА. — ​Катаракта — ​стойкое помутнение хрусталика, приводящие к ухудшению зрения. Она развивается незаметно и начинается у всех по-­разному. Зрение может не ухудшаться много лет, если помутнение не в центре хрусталика, а с краю.

Хрусталик стареет

— В зрительном аппарате хрусталик играет роль биологической линзы, помогающей глазам фокусироваться на рассматриваемом предмете. Вопреки названию, состоит он вовсе не из хрусталя, а из прозрачных эластичных волокон, поэтому легко меняет форму в зависимости от удалённости объекта: становится то более плоским, то более выпуклым. Питание хрусталика осуществляется за счёт циркулирующей вокруг него жидкости. Если качество жидкости ухудшается, появляется ощущение, что глаза заволакивает. Предметы становятся смутно различимы. С годами во внутриглазной жидкости снижается концентрация аминокислот, витаминов, микроэлементов, необходимых для поддержания прозрачности хрусталика. Да и сам хрусталик стареет — ​уплотняется, сморщивается, в нём формируется тёмное ядро.

Под нагрузкой

К сожалению, в наши дни характерные для катаракты признаки офтальмологи обнаруживают при осмотре всё более молодых людей. За последние десятилетия на орган зрения приходится такая нагрузка при работе за компьютером, просмотре цветных телевизоров, которая в онтогенезе (истории развития человечества) не была предусмотрена. При этом возникает спазм кровеносных сосудов, питающих глазное яблоко, ухудшается его питание.

Разгружаем глаза

При работе за компьютером необходимо каждые 45 минут делать перерыв на четверть часа, при этом надо выйти из помещения, где находится оргтехника. Чтобы зрение не страдало, монитор должен находиться чуть ниже уровня глаз, клавиатура — на высоте около 70 см от пола. Кресло должно регулироваться по росту, иметь высокую спинку и подлокотники. И, конечно же, детям до 12–13 лет можно находиться за компьютером не более 1,5 часа в день. Хрусталик быстрее стареет и под действием ультрафиолетовых лучей, ставших особенно активными в последние годы.

Нам ещё предстоит приспособиться к мерцанию экранов, к ионизирующему излучению, которые вызывают перенапряжение глаз.

Причём угроза для зрения сохраняется не только летом, но и зимой. В погожий зимний денёк глаза получают удвоенное количество ультрафиолета за счёт отражения его от снега. Ну а в жаркий летний полдень на пляже его поток удваивается из-­за отражения солнечных лучей от поверхности воды. Причём надо помнить о том, что голубоглазые и сероглазые люди страдают от ультрафиолета сильнее, чем кареглазые, так как тёмный пигмент радужки частично поглощает ультрафиолетовые лучи.

Спите в темноте

Состояние глаз во многом зависит от общего состояния организма. Например, у диабетиков чаще наблюдается патология сетчатки глаза, помутнение хрусталика (диабетическая катаракта). Частые перепады артериального давления тоже влияют не лучшим образом.

Недостаточный сон вредит тем мозговым механизмам, которые определяют приспособительную способность мозга к инновациям (мобильные телефоны, компьютеры). Нарушение режима сна также является пусковым механизмом для развития заболеваний глаз. Нестабильный и недостаточный сон вызывает затуманенное зрение и дискомфорт. Причём важно, чтобы ночной сон проходил в полной темноте. Если у вас за окном свет от рекламы или от уличного фонаря, его надо плотно зашторить на ночь. Даже детям не рекомендуется спать с ночником.

Добавьте витамины

Для здоровья глаз необходимы незаменимые аминокислоты и витамины. Они содержатся в мясе, рыбе, печени, яйцах, сливочном масле, фруктах, ягодах, овощах. Особое внимание следует уделять тому, чтобы пища содержала достаточное количество витаминов А и С. Чем больше их содержится во влаге, омывающей хрусталик, тем лучше будет его питание. Кроме того, витамин С снижает уровень свободных радикалов, способствующих помутнению хрусталика.

Для профилактики нарушений зрения ешьте больше овощей и фруктов оранжевого цвета, черники, клюквы. Обязательно включайте в рацион листовую зелень, особенно петрушку. Вот примерное меню для хрусталика:

один стакан морковного сока или отвар шиповника,

тарелка щавелевых щей с яйцом и сметаной,

гарнир из белокочанной капусты и одной морковки с растительным маслом,

салат из морской капусты — ­ламинарии,

5–6 абрикосов или горсть черники,

2 средних красных помидора или 2 стручка красного сладкого перца,

пучок петрушки, укропа или несколько пёрышек зелёного лука.

Полезно пить витаминный чай из плодов рябины, шиповника, чёрной смородины, облепихи, калины.

В любом количестве можно пить зелёный чай, а из оставшейся заварки сделать компрессы на веки.

Будь в курсе

Стресс влияет на зрение

Некоторые из диагнозов, связанных с ухудшением зрения или дискомфортом в глазах, напрямую зависят от стресса.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 30% россиян уверены, что именно тревоги и переживания являются причиной их болезней. Люди говорят, что в семье произошла трагедия и после этого зрение стало стремительно падать.

Синдром «туннельного зрения» — ​это неспособность человека к периферическому обзору. В этом состоянии пациент будто смотрит сквозь подзорную трубу.

Учащение дыхания также пагубно сказывается на глазах, избыток кислорода вследствие гипервентиляции приводит к таким зрительным нарушениям, как «мушки» и «звёздочки».

Если состояние сохраняется длительно, то к зрительным нарушениям добавляются ещё и подёргивание глаз (миокимия), сухость слизистой, мигрень, вызываемые повышенным внутриглазным давлением, которое приводит к серьёзным заболеваниям и ухудшению остроты зрения.

Стрессогенная информация поступает в мозг через органы чувств, в этот момент организм мобилизуется для устранения угрозы. Во время опасности происходит всплеск адреналина в крови, который приводит к учащению дыхания, расширению зрачков и эффекту туннельного зрения.

Раньше, когда человеку грозила опасность, зрачки расширялись, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Но в наши дни, когда помимо естественного света есть ещё искусственный, расширение зрачка не спасает, а наоборот, приводит к зрительным нарушениям (размытости изображения, аберрации).

Что же делать? Старайтесь не нервничать по пустякам, чаще улыбаться, больше гулять, плавать, делать массаж и пр.

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