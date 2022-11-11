В Калужской области продажи продуктов в ноябре уменьшились на 4,8%

В первую неделю ноября объемы продаж продовольствия в Калужской области по сравнению с аналогичным периодом ноября уменьшились на 4,8%. Об этом сообщили в пятницу в региональном правительстве.

Продажи сахара упали на 30,8%, соли – на 26,8%, риса - на 19,8%, картошки - на 18,8%.

В то же время на 22% увеличился объем потребления свежей рыбы, на 20% - бобовых, на 12,5% - фруктов.

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