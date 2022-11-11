Наш аудио-ТОП: украинские боевики взяли в заложники зрителей спектакля Калужской филармонии, а в Березуйском овраге нашли труп одного из героев популярного ютуб канала «Вася на сене»

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 11 ноября, публикуем эпизод №10 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

Украинские боевики взяли в заложники зрителей спектакля Калужской филармонии и прямо на сцене расстреляли мирных граждан; Массовая попойка на калужской свадьбе закончилась зубодробительной дракой с полицейским отрядом. Накануне в Калуге завершили расследование уголовного дела; В Березуйском овраге нашли труп одного из героев популярного ютуб канала «Вася на сене»; Надпись на одной из шаурмячных палаток в Обнинске довела жителей до белого каления; Калужских чиновников обязали вкусно кормить самую главную кошку Жуковского района.

Приятного прослушивания.

Слушайте Украинские боевики взяли в заложники зрителей спектакля Калужской филармонии. на Яндекс Музыке

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за запись подкаста!

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