В Калуге прошли публичные слушания проекта регионального бюджета
В четверг, 10 ноября, в Калуге прошли публичные слушания проекта регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов. В них принял участие депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ.
Основные параметры областной казны обозначила министр финансов Валентина Авдеева.
По ее словам, в 2023 году доходы составят 71,937 миллиарда рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,162 миллиарда рублей.
В их число вошли:
- Социальные расходы;
- Расходы на реализацию нацпроектов;
- Расходы на программу «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;
- Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области»;
- Расходы по программе «Социальная поддержка граждан в Калужской области»;
- Расходы на обеспечение жильем многодетных семей;
- Расходы на госпрограмму «Семья и дети Калужской области»;
- Расходы на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»;
- Расходы на «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»;
- Расходы на дорожную отрасль;
- Расходы на продолжение реализации программы инициативного бюджетирования.
- Стоит отметить, Валентина Авдеева подчеркнула, что бюджет позволит в полном объеме выполнить все социальные обязательства! – подчеркнул Сослан Такаев.
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