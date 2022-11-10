В четверг, 10 ноября, в Калуге прошли публичные слушания проекта регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов. В них принял участие депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ.

Основные параметры областной казны обозначила министр финансов Валентина Авдеева.

По ее словам, в 2023 году доходы составят 71,937 миллиарда рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 75,162 миллиарда рублей.

В их число вошли:

Социальные расходы;

Расходы на реализацию нацпроектов;

Расходы на программу «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»;

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области»;

Расходы по программе «Социальная поддержка граждан в Калужской области»;

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей;

Расходы на госпрограмму «Семья и дети Калужской области»;

Расходы на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»;

Расходы на «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»;

Расходы на дорожную отрасль;

Расходы на продолжение реализации программы инициативного бюджетирования.

- Стоит отметить, Валентина Авдеева подчеркнула, что бюджет позволит в полном объеме выполнить все социальные обязательства! – подчеркнул Сослан Такаев.

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