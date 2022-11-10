Депутат Сослан Такаев поздравил сотрудников полиции

В четверг, 10 ноября, отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Свое поздравление опубликовал депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ:

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Ваша служба опасна и трудна, но очень важна и ценна! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! С Днём полиции!

От вашего профессионализма, служения закону зависит состояние всего общество и благополучие государства. Вы всегда на страже порядка и спокойствия жителей. Вы несёте службу и в горячих точках нашей страны. Низкий вам поклон.

Желаю вам терпения, мужества, энергии, бодрости духа, силы характера, крепкого здоровья, терпения, стойкости, семейного благополучия и добра.

Пусть вам наградой за самоотверженность и высокий профессионализм станут порядок и спокойствие в каждом уголке нашей страны.

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