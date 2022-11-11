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11 ноября в Калугу приехала молодая губернаторша

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.11.2022 07:50 1 463
11 ноября в Калугу приехала молодая губернаторша

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 ноября.

11(20).11.1480 г. — закончилось «Великое стояние на реке Угре». Стояние на Угре стало победоносным завершением в борьбе за независимость России от Ордынского ига. 28.11.1480 г.  Москва встречала войско князя Ивана III Васильевича.

1776 – 11.11(31.10) Алексей Петрович Лецкой (1725 — 1800)  был утвержден на должность калужского губернатора, генерал-майор (1777). Он был первым гражданским губернатором Калужского наместничества  (31.10.1776 -28.06.1782).

1821 – родился Федор Михайлович Достоевский (11.11(30.10).1821-1881), русский писатель. Его мать - Мария Федоровна - из купеческой семьи Нечаевых, выходцев из Боровска. Летом 1878 года, после смерти сына, Достоевский поехал в Оптину Пустынь. Многое в романе «Братья Карамазовы» возникло под впечатлением этой поездки.

1845 – в Калугу приехала 36-летняя Александра Смирнова-Россет. Молодая губернаторша никогда не жила в провинции, и жизнь в Калуге ее смущала. «Калуга, конечно, произведет большой перелом в моей жизни», - писала она Гоголю, впоследствии она вспоминала: «Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни. Я никогда не была в русской губернии. Сама природа была другая. Из Москвы все едешь в гору по лесным дачам и болотам». Ее муж Николай Смирнов был калужским губернатором с 1845 по 1851 годы.

1856 – в Калуге в семье отставного гвардии полковника Владимира Никитича Унковского рождается сын Николай. Воспитание и образование он получил в морском училище в Петербурге и одновременно обучался пению. В 1880 вышел в отставку и с 1885 началась его сценическая карьера. Скончался в 1904 г., похоронен в Калуге на территории Лаврентьевского монастыря.

1917 (ст. стиль) – Совнарком принял решение «О 8-часовом рабочем дне».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.11.2022 07:50 1 463
Тэги: история калуги
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