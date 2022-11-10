Власти Калуги ищут собственников гаражей и сараев

Городская управа Калуги в четверг, 10 ноября, объявила о поисках владельцев нескольких гаражей и сараев. Эти постройки собираются снести.

Гаражи, сараи и металлический контейнер расположены у дома №52 по улице Первомайской.

Также в деревне Доможирово у дома №12 находятся металлические контейнер и труба.

Владельцев просят обращаться в администрацию по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

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