В Калужской области вырубят более 3000 елей и сосен к Новому году

К Новому году в Калужской области планируется заготовить около 3000 елей и 300 сосен. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в региональном правительстве.

- Участки для заготовки деревьев к новогодним праздникам выбираются там, где их вырубка необходима и будет проводиться в любом случае, - рассказал начальник отдела использования и воспроизводства лесов минприроды региона Владимир ТИМАКОВ. - Это территории, на которых расположены линии электропередач, газопроводы и квартальные просеки. Заготовка деревьев именно на этих участках проводится для обеспечения безопасности линейных объектов и противопожарной безопасности.

Одновременно в лесах в декабре усилят контроль. Нелегальным лесуорубам грозят штрафы.

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