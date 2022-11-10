В Калугу приехал посол Ирана в России

В четверг, 10 ноября, в Калугу приехала иранская делегация. Возглавляет ее посол этой страны в России Казем Джалали, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- На недавней встрече в Москве пригласил наших иранских партнеров посетить Калужскую область, - пояснил глава региона. - Делегация Ирана сегодня-завтра в нашем регионе с бизнес-миссий.

По его словам, только за этот год объем торговли между Калужской областью и Ираном практически утроился.

- В том числе мы экспортируем в Иран зерно, продукцию машиностроения, оптическую и телевизионную аппаратуру, - отметил Шапша. - Сегодня были новые интересные предложения по автопрому, производству медицинского и энергетического оборудования, сельскому хозяйству. Есть большая заинтересованность в использовании логистических возможностей Калужской области. Достижений нашего региона в атомной энергетике, медицине и фармацевтике.

Иранский посол также успел побывать в музее космонавтики в Калуге.

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