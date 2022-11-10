Юрий Моисеев поздравил сотрудников калужской полиции

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил стражей порядка, отличившиеся сотрудники были награждены медалями и почётными грамотами.

- Свой праздник вы встречаете на посту, оберегая калужан от преступных посягательств, поддерживая закон и порядок в нашем городе. Калужская полиция работаёт чётко, грамотно и слаженно, благодаря вам калужане могут спокойно жить и работать, – подчеркнул Глава городского самоуправления.

Юрий Моисеев пожелал сотрудникам полиции здоровья, благополучия и новых успехов в нелёгкой службе, а также вручил медаль «80 лет освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» начальнику УМВД России по городу Калуге Дмитрию Данилову.

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