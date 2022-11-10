Калужский «Кристалл»: качество на каждом этапе

Узнаваемый бренд, богатый ассортимент продукции и неизменно высокое качество — ​вот три главных составляющих успешного предприятия. Напитки под маркой ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» в представлении не нуждаются. Продукцию легендарного калужского завода хорошо знают не только в нашей области, но и в других регионах России и даже за рубежом.

При том, что бренд известный, а продукция «Кристалла» популярна, линейка продукции предприятия постоянно расширяется. Технологи завода возрождают старинные рецептуры напитков, изучают культуру и самобытность регионов России, создавая напитки для своих региональных и федеральных марок.

Качество продукции ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» ежегодно подтверждается высокими наградами на престижных выставках. Из чего же оно складывается?

Проверка сырья

С 2017 года на предприятии внедрена и действует система качества ИСО 22000:2005. Это комплекс организационных мероприятий, цель которых — ​создать условия для выпуска продукции должного качества. За соответствие продукции установленным требованиям следит технический контроль.

Предприятие стремится покупать ингредиенты, выращенные или выработанные в экологически чистых районах. При поступлении на завод сырье проходит тщательный контроль, начиная от внешнего вида до органолептических оценок. Перед массовым производством продукции делаются утвержденные образцы купажа с полученными ингредиентами, влияющие на качество готового продукта.

Все операции технического контроля централизуются в испытательной лаборатории. Чаще всего предприятие не изготавливает все необходимые материалы, из которых производит свою продукцию. Некоторые из них приобретаются у других предприятий. С целью подтверждения соответствия закупаемой у поставщика продукции проводится входной контроль.

Особое внимание уделяется газохроматографическому методу исследования поступающего спирта, полуфабрикатам и готовой продукции. Метод предусматривает определение содержания токсичных микропримесей в изготавливаемых на предприятии напитках. ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» обеспечивает высокий уровень подготовки продукции к розливу. Как результат, ​показатели содержания примесей в производимой продукции ниже требуемых ГОСТом. Например, содержание сивушных масел в производимой продукции в 10 раз ниже требований ГОСТА, содержание метанола — ​в 1000 раз.

Контроль тары и упаковки

Одновременно подвергаются контролю поступающие вспомогательные материалы, такие как стеклотара, укупорочные средства, полиграфия, короба — ​все, что используется для розлива и оформления продукции. Особенно тщательно проверяется потребительская тара. Она должна быть устойчивой к воздействию налитого продукта, не иметь сколов, трещин, посторонних включений на внутренней поверхности стекла.

Для исключения попаданий посторонних включений бутылка перед розливом обязательно обмывается тем же продуктом, который разливается. И далее проходит бракераж, где на световом экране контролер просматривает каждую бутылку.

Укупорочные средства также подвергаются тщательному контролю, так как непосредственно контактируют с продуктом. Колпаки и пробки не должны влиять на качество напитка. Вод-ная вытяжка из укупорочных средств должна не иметь запаха и не должна окрашиваться. Также важное требование к укупорке — ​обеспечение герметичности.

Эталон качества

Одним из важных этапов проверки качества продукции является контроль готового продукта. Вся продукция проверяется на соответствие эталонным образцам, включая внешний вид, правильность маркировки. Также проводятся лабораторные испытания по определенным показателям качества: заявленная крепость продукта, уровень налива, чистота. Этот вид контроля является результирующим этапом. Готовая продукция может быть реализована только тогда, когда ее качество отвечает установленным требованиям нормативной документации.

В ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» одним из принципов является ориентация на потребителя. Каждый сотрудник понимает, что предприятие функционирует за счет своих потребителей, и поэтому стремятся выпускать продукцию, отличающуюся стабильностью качества.

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