Под Калугой в Оку сбрасывают канализационные отходы
В районе села Перемышль в Оку сбрасывали неочищенные канализационные стоки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ведомство через суд потребовало провести реконструкцию очистных сооружений.
Суд согласился с требованиями. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
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