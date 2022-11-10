Под Калугой в Оку сбрасывают канализационные отходы

В районе села Перемышль в Оку сбрасывали неочищенные канализационные стоки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ведомство через суд потребовало провести реконструкцию очистных сооружений.

Суд согласился с требованиями. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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