В Калужской области 25 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 25 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 10 ноября, в федеральном оперативном штабе.

10 человек с ковидом попали в больницу. Выздоровели 33 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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