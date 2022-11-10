В Калужской области за неделю больше всего подорожала колбаса

В Калужской области за неделю, с 31 октября по 7 ноября, зафиксированы существенные изменения цен на некоторые продукты. В четверг новые данные опубликовал Калугастат.

Колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала за семь дней на 5,7%, свекла – на 3,3%, мясные консервы для детского питания – на 3,1%, печенье – на 2,6%, пшено – на 2%.

При этом сосиски подешевели на 13,5%, лук – на 3,8%, бананы – на 3,2%, сычужные сыры – на 3,2%, молоко – на 3%.

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