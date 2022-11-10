Губернатор рассказал о подвиге полицейского из Калуги

В четверг, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Поздравление по этому поводу опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отдельно отметил командира взвода патрульно-постовой службы из Калуги Александра Табанова.

В 2018 году Александр во время чемпионата мира по футболу был в командировке в Саранске. Полицейский шел на дежурство к стадиону и заметил, что в одном из домов начался пожар. Вместе с коллегами калужанин спас несколько человек.

За свой поступок Табанов получил награду МЧС.

- Самые теплые и искренние поздравления ветеранам и тем, кто сейчас несет эту нелегкую службу, - обратился Шапша к полицейским. - Обеспечивает правопорядок и безопасность в нашем регионе, социальную стабильность. Раскрывает преступления и ведет профилактическую работу, в том числе с молодежью. Спасибо за ответственность, мужество и преданность долгу!

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