Сеть магазинов «ФЕРМА»: здесь за качество в ответе
Всегда только охлажденная продукция, никакой заморозки
Короткие сроки реализации, т.к. нет консервантов и химии
ДОМАШНЯЯ телятина, что подтверждают СПРАВКИ ИЗ СЕЛЬСОВЕТА
Только натуральный состав и ручное производство полуфабрикатов
Ежедневные поставки от проверенных поставщиков
Строгий контроль всех этапов от закупки до прилавка
Использование системы ХАССП, которая отвечает за качество и безопасность продукции
Проведение всех необходимых лабораторных исследований
Полное соответствие установленным стандартам качества и безопасности
Народное признание — главный показатель доверия калужан
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