Сеть магазинов «ФЕРМА»: здесь за качество в ответе

Всегда только охлажденная продукция, никакой заморозки

Короткие сроки реализации, т.к. нет консервантов и химии

ДОМАШНЯЯ телятина, что подтверждают СПРАВКИ ИЗ СЕЛЬСОВЕТА

Только натуральный состав и ручное производство полуфабрикатов

Ежедневные поставки от проверенных поставщиков

Строгий контроль всех этапов от закупки до прилавка

Использование системы ХАССП, которая отвечает за качество и безопасность продукции

Проведение всех необходимых лабораторных исследований

Полное соответствие установленным стандартам качества и безопасности

Народное признание — главный показатель доверия калужан

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