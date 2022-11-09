В Калужской области открылся вольер для слабых зубров

В Козельском районе на территории нацпарка «Угра» открылся специальный вольер для животных, которые в силу возраста и состояния здоровья не смогут выжить в дикой природе. В среду, 9 ноября, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Первой туда переместили зубрицу Мурибелу, которую привезли из Приокско-Террасного заповедника.

Строительство вольера осуществлялось благотворительным фондом и национальным парком при поддержке минприроды России.

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