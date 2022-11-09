В Калужской области 19 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 19 новых случаев коронавируса, сообщили в среду, 9 ноября, в федеральном оперативном штабе.
11 человек с ковидом попали в больницу. Выздоровел 31 пациент.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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