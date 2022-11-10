РАК ЖКТ – коварный враг

По данным Минздрава России за 2018 год рак желудка занял второе место по количеству впервые выявленных случаев (после рака легкого).

Как следует из той же статистики, Калужская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом онкобольных.

Правда, хорошая новость заключается в том, что каждый год растет и количество случаев, выявленных на ранних стадиях.

Огромную помощь в ранней диагностике раков ЖКТ оказывают именно эндоскопические исследования, а именно – гастро- и колоноскопия.

Гастроскопия (полное название – эзофагогастродуоденоскопия, или ЭГДС) – это исследование верхних отделов ЖКТ, к которым относятся пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Проводится она с помощью специального эндоскопического оборудования – гастроскопа.

Гастроскоп представляет собой длинную тонкую и гибкую трубку, на конце которой располагается объектив. Вводится гастроскоп через рот. Изображение, передаваемое с объектива гастроскопа, может быть значительно увеличено, и врач-эндоскопист, проводящий исследование, имеет возможность наблюдать на мониторе детализированную картину состояния слизистой пациента.

Когда же надо исследовать прямую и толстую кишку, применяют другой эндоскопический метод – колоноскопию.

В таком случае врач вводит колоноскоп через задний проход, при этом подается воздух для расширения просвета кишки, увеличенное изображение выводится на монитор. Постепенно продвигая и поворачивая эндоскоп, врач осматривает внутреннюю поверхность прямой и всех отделов толстой кишки.

О том, как проходят эти процедуры, мы побеседовали с врачом-эндоскопистом клиники «Астро» в Калуге Вульбруном Максимом Олеговичем.

- Максим Олегович, какие стадии рака можно диагностировать с помощью эндоскопии?

- Любые. Но преимущество процедуры в том, что мы можем обнаружить самые ранние из них, когда рак находится в толще слизистой оболочки и еще не дает метастазов. Соответственно, его можно успешно вылечить после диагностики.

- Какое оборудование для диагностики ранних раков есть в клинике «Астро»?

- У нас есть оборудование экспертного класса фирмы Pentax (Япония). Его особенность в очень качественном изображении, что позволяет максимально точно увидеть структуры слизистой, рисунок сосудов, ворсинки, полностью дифференцировать нормальную слизистую от патологически измененной и диагностировать онкопроцессы в ЖКТ – как в желудке, так и в толстой кишке.

- О каких методах эндоскопической диагностики идет речь?

- Мы делаем гастро- и колоноскопию. А во время этих исследований можем выполнить и хромоскопию, то есть покрасить слизистую специальным красителем, чтобы улучшить визуализацию. А еще осмотр в узком спектре света – это специальный режим работы аппаратуры, который позволяет выявлять мельчайшие структуры слизистой и опухоли.

- Кому и как часто надо проходить такие обследования?

- Гастроскопию желательно проходить всем людям старше 25-30 лет каждые два года.

В случае, если есть отягощенная наследственность по опухолям толстой кишки, мы рекомендуем проходить колоноскопию с 35 лет. Даже если нет никаких жалоб. В остальных случаях – с 40 лет. Следующие процедуры делаются уже по показаниям – в зависимости от того, что выявили на первичном осмотре. Если ничего не нашли – раз в 7-10 лет. А если были найдены полипы или опухоли – то чаще, по назначению врача.

- Что такое полипы кишечника и надо ли их удалять в обязательном порядке?

- Полип – это новообразование, которое может появиться в любых отделах желудочно-кишечного тракта. По сути, это выпячивание слизистой оболочки, которое крепится на ножке или основании за стенку.

Размер полипа может достигать 10 сантиметров и более.

Некоторые полипы способны перерождаться в рак и этот процесс, как правило, занимает 5-10 лет, но и здесь могут быть индивидуальные особенности. Как правило, при небольших размерах полипы никак себя не проявляют и обнаруживаются случайно. При увеличении в размерах они могут вызвать абдоминальные боли, вздутие, выделение кала со слизью, склонность к запорам или диарее. Когда полип достигает больших размеров, может появиться и кровотечение из его поврежденных стенок.

Так как риск перерождения полипа в злокачественное образование высок, лучше обезопасить себя и удалить его.

В нашей клинике можно сделать это бесплатно, по полису ОМС. Способы удаления разные – в зависимости от размера полипа. Период реабилитации после удаления – около 2 недель (это время заживления небольшой язвочки, оставшейся на месте удаленного полипа).

- Обычный человек традиционно боится посещать эндоскописта. У многих пациентов гастро- и колоноскопия вызывает панику. Можно ли провести их безболезненно?

- Да, конечно. Мы довольно часто делаем колоно- и гастроскопию под седацией. Пациенты переносят ее гораздо легче, чем обычный наркоз: во время процедуры человек спит и ничего не чувствует, а приходит в себя буквально в течение 15-20 минут. Конечно, и на седацию есть медицинские ограничения – именно поэтому каждый пациент предварительно проходит консультацию у анестезиолога и сдает комплекс анализов. И все это можно сделать у нас в клинике за один день.

- Вы как врач занимаетесь только диагностикой предраковых заболеваний?

- Нет, конечно, это только одна из наших задач. Во время эндоскопических исследований мы диагностируем воспалительные процессы, заболевания ЖКТ, связанные с Helicobacter pylori; удаляем инородные тела, останавливаем кровотечения, а при необходимости берем биопсию и удаляем различные новообразования.

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Лицензия Л041-01158-40/00343827 от 14.09.2020 г. Возможны противопоказания.Проконсультируйтесь со специалистом.

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