В Калужской области на 40% выросло количество усыновлений

В Калужской области почти на 40% выросло количество случаев усыновления детей. В среду, 9 ноября, об этом сообщили в региональном загсе.

Если за первые 10 месяцев 2021 года было 38 усыновлений, то в нынешнем – 53.

- Мы видим значительный прирост по сравнению с прошлым годом, - прокомментировали в загсе.

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