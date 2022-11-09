В Калужской области на 40% выросло количество усыновлений
В Калужской области почти на 40% выросло количество случаев усыновления детей. В среду, 9 ноября, об этом сообщили в региональном загсе.
Если за первые 10 месяцев 2021 года было 38 усыновлений, то в нынешнем – 53.
- Мы видим значительный прирост по сравнению с прошлым годом, - прокомментировали в загсе.
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