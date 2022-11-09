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Выбор остаётся за пациентом

Опубликовано: 09.11.2022 10:20 0 79
Выбор остаётся за пациентом

Уже более 10 лет Антон Николаевич убеждён, что травматология-ортопедия — одна из наиболее многосторонних специальностей в медицине, поскольку включает в себя много различных направлений, каждым из которых можно заниматься всю жизнь. Она требуюет непрерывного обучения и предельной концентрации.

В практике доктора уже более 5000 успешно проведённых операций и десятки тысяч благодарных пациентов.

Антон Николаевич ХОЛЯВИН. Врач травматолог-ортопед Эндохирургического центра.Антон Николаевич ХОЛЯВИН. Врач травматолог-ортопед Эндохирургического центра.

— Антон Николаевич, с какими жалобами чаще всего к вам обращаются пациенты?
— Я консультирую и оказываю помощь пациентам с любыми травмами и заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Чаще других ко мне обращаются пациенты с заболеваниями кистей, с ортопедической патологией стоп. Особенно с вальгусным отклонением первого пальца стопы —  деформацией стопы, которая также известна как «шишки» или «косточки» на стопе. Всё больше людей понимает, что это не просто косметический дефект, а патология, способная значительно ухудшить качество жизни.

— Часто ли вашим пациентам требуется оперативное лечение и охотно ли они на него соглашаются?
— Конечно, всё зависит от патологии, с которой обратился пациент. В большинстве случаев удаётся справиться без операции. Оперативное лечение рекомендуется строго по показаниям. Это наука, и здесь не может быть субъективного мнения. Я никогда не уговариваю пациента на операцию. Моя задача —  чётко и доступно объяснить, к какому результату мы придём благодаря операции и что будет, если не оперироваться. Всегда подробно излагаю возможные риски и период реабилитации. Выбор остаётся за пациентом.

— Расскажите, пожалуйста, о тенденциях развития современной травматологии и ортопедии, о новых возможностях. Какие из них вы используете?
— В амбулаторной практике травматологами всё чаще используется УЗИ. Прежде всего для быстрой диагностики, установления предварительного диагноза и проведения блокад, а также внутрисуставных инъекций под УЗИ-навигацией. Большую популярность в последнее время набирают игольные апоневротомии как малоинвазивный метод лечения контрактуры Дюпюитрена (это деформация кисти, при которой пальцы сгибаются и перестают разгибаться). Метод сам по себе не новый, но его правильное применение даёт хорошие результаты. Для выравнивания и фиксации при переломах, остеотомии, артродезах всё чаще используются биодеградируемые импланты, которые в течение 2–4 лет полностью рассасываются в организме. Всё это я применяю в своей практике. Также провожу эндопротезирование суставов.

Записаться на прием к травматологу-ортопеду Антону Николаевичу Холявину можно по телефону: 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте эхц.рф

Эндохирургический центр в Калуге предоставляет широкий спектр услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину. Все виды диагностики, лечения и реабилитации. Современный хирургический стационар, отвечающий международным требованиям, высококвалифицированные специалисты.

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Опубликовано: 09.11.2022 10:20 0 79
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